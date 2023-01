Da Redação

As poderosas

Serão duas mulheres paranaenses que irão brilhar neste próximo governo federal. São a deputada federal e presidente do PT nacional, Gleisi Hoffmann, e Rosângela da Silva, a Janja, a primeira dama. As duas são paranaenses e estão sempre ao lado de Lula em todos os eventos.

Requião no Governo

O ex-governador do Paraná, Roberto Requião (PT), deve assumir a presidência da Itaipu Binacional em Foz do Iguaçu. Outra alternativa seria Requião na Petrobras e Jorge Samek na Itaipu.

Beto deputado

Divulguei aqui na coluna que o Beto Preto assumirá a Secretaria de Saúde do Paraná no dia 1º de janeiro, e no dia 1º de fevereiro assume a Câmara Federal como deputado.Beto vai ter que escolher entre ser secretário de saúde ou deputado federal O povo de Apucarana, na maioria, o escolheu como deputado federal, pois a cidade ficou 32 anos sem deputado federal e quer seu representante na Câmara Federal.

A rainha e o rei

Dois fatos marcaram entre as notícias do ano de 2.022. A morte da Rainha Elizabeth (foto) na Inglaterra. E a conquista de Messi da Copa do Catar. A Inglaterra perde a rainha mais famosa e Argentina ganha o seu rei no futebol.

