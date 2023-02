Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A nova secretária de Assistência Social, Jossuela Pirelli, tem feito várias ações, visitando as áreas da secretaria, CRAS, Creas, Centro POP, Casa Lar e os demais espaços da Assistência, O objetivo é ouvir os funcionários e buscar soluções. O trabalho de recuperação dos Grupos Conviver reúne 25 grupos e o objetivo é que sejam reativados o mais breve possível.

continua após publicidade .

Política parada

Os políticos páram até quarta feira para o descanso do feriado de Carnaval. Os deputados dificilmente voltam na quinta, devem esticar até segunda feira.

continua após publicidade .

Assim os cinco dias de folga passarão para 9 dias. Tudo na conta do Carnaval.

Isso é Brasil

O País para 5 dias para o povo pular carnaval, tudo fica parado, as repartições públicas param, os bancos fecham e as contas continuam correndo. O governo Lula pagou dia 15 o programa Bolsa Família, de R$ 600 para 22 milhões de pessoas. O PIS/Pasep será pago para mais 2,3 milhões de pessoas. Os governos federal, estadual e municipal continuam gastando, e o povo na folia do Carnaval. Um dia esta conta não fecha.

Siga o TNOnline no Google News