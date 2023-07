Da Redação

Falta transparência na gestão da Secretaria de Saúde do município de Apucarana. Mas sobram perguntas. Como está a obra do hospital Apucarana? A secretaria deve para o Cisvir? Quanto? E os carros do Samu parados por falta de manutenção? E a UPA lotada? Falta de médicos nos postos? Previsão da obra do PAM? Como andam as finanças da Secretaria de Saúde? Com a palavra, o secretário de saúde, doutor Emídio Bachiega.

Fundão eleitoral

Na última eleição, quase R$ 5 bilhões foram gastos pelos candidatos. Dinheiro público usado para eleger políticos que passam a ganhar salários. Agora, na eleição de prefeitos, será gasta outra fortuna. É dinheiro público que poderia ser aplicado em saúde.

Prefeitos

Vamos à lista de pré-candidatos a prefeito que já tiveram seus nomes lembrados para disputa em Apucarana: Paulo Vital, Rodolfo Mota, Adan Lenharo, Val Marques, Toninho Garcia, Professor Molina, Jossuela Pirelli, Beto Preto, Luis Bertoli, Lucas Leugi e Dr.Odarlone. São 11 nomes, um verdadeiro time, onde apenas um irá vencer as eleições.

Obras paradas

Três creches e a escola José Domingos Scarpelini continuam com as obras paradas. São obras federais que precisam que os políticos façam pressão em Brasília para liberarem as verbas para terminarem os projetos.

Folha cara

A folha de pagamento da Prefeitura de Apucarana, que era cerca de R$ 8 milhões em 2018, hoje está em cerca de R$ 20 milhões. Muitos reajustes e contratações elevaram a folha, que leva mais da metade do orçamento anual, sobrando muito pouco dinheiro para investimentos.