Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O senador Sérgio Moro disse em entrevista que vai participar da eleição municipal, apoiando candidatos que ele acredita e citou Rodolfo Mota, de Apucarana. “Vou apoiar Rodolfo Mota porque acredito nele”, disse Moro. Na eleição para o Senado, Moro fez 24.854 votos em Apucarana, ficando à frente de Paulo Martins, candidato de Bolsonaro, que fez 20.783 votos. Um ótimo apoio para Rodolfo.



continua após publicidade .

Jane na Cocap

A pré-candidata do PT, Jane Reis, participou da confraternização da Cooperativa de catadores e separadores de materiais recicláveis de Apucarana. Jane começa a andar mais e participar de eventos.

continua após publicidade .

Festa da Educação

No sábado, Adan Lenharo e Jossuela Pirelli, pré-candidatos a prefeito, participaram da festa dos alunos da educação no espetáculo do Circo, apresentado no Lagoão, ao lado do prefeito Júnior da Femac. Os dois marcaram presenças discretamente.

Cidade cheia

continua após publicidade .

Foi grande o movimento no final de semana em Apucarana. O Natal da Família, já iluminado, trouxe muita gente para ruas, bares e praças. Agora, com o comércio abrindo a partir do dia 7 até as 22 horas, o movimento deve ser grande, atraindo gente de toda região.

Audiência pública

Essa semana tem audiência pública na Câmara de Apucarana. Assunto: a inclusão do tratamento a base de cannabis medicinal na lista medicamentos gratuitos do município. A reunião será quinta às 19 horas na Câmara, comandada pelo vereador Tiago Cordeiro idealizador do projeto.

Siga o TNOnline no Google News