Mirão ficou conhecido como o "prefeito-atleta"

Em 15 de novembro de 1976 deu zebra na eleição municipal de Apucarana. José Inácio e José Scarpelini eram os favoritos na disputa e Voldimir Maistrovicz, o Mirão, corria por fora. Faltando dez dias para eleição um briga entre cabos eleitorais dos candidatos da frente abriu espaço para candidatura de Mirão crescer e ganhar a eleição. Mirão fez 10.354 votos e Scarpelini obteve 9.878. Uma eleição apertada com uma diferença de 476 votos. A eleição entrou para história de Apucarana como a eleição que o atleta venceu os políticos.



Marqueteiro

João Santana, com 73 anos, é hoje o maior nome de marketing político do Brasil. E ele acredita que a eleição de prefeito de 2024 será a mais importante desde 1985 e, contrariando a tradição, ela será extremamente nacionalizada. Será uma disputa da bipolaridade que existe hoje. Trocando em miúdos, Bolsonaro e Lula irão ser as estrelas nas campanhas municipais.

Vinícius Júnior

Quando o brasileiro viaja para exterior que ele vê a força do nosso futebol. O Brasil de Pelé, Ronaldo, Ronaldinho e Neymar hoje é a terra de Vinicus Júnior. Em todos os lugares do mundo, o assunto é Vinicus Júnior e o racismo sofrido na Espanha.

Suplentes fortes

O candidatos que perderam a eleição, mas foram bem votados no último pleito, vêm fortes na disputa por vagas na Câmara de Apucarana. Eliane Rocha, Neno Leiroz, Deco, Dr.Ordalone, Sidnei Levelimp, professor Edson e Macarrão estãpo entre os nomes.

