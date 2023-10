Da Redação

Em sua passagem por Brasília, o pré-candidato Adan Lenharo teve uma agenda com a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro. Na conversa, Adan convidou a atual presidente do PL Mulher para participar de sua campanha em Apucarana. Michelle ficou encantada em saber que Apucarana é a capital do vestuário do Paraná e que as mulheres são fortes na economia da cidade.



Campanha

Bolsonaro e Michelle devem participar das campanhas do PL por todo Brasil. O partido quer eleger cerca de mil prefeitos no Brasil e cem no Paraná. Os dois irão participar ativamente das campanhas, com gravações e visitas nas principais cidades.

Vermelho

Mesmo tendo muitos candidatos que gostariam de usar a camisa vermelha e não podem, apenas Jane Reis do PT usará vermelho em sua campanha. É a primeira campanha de Jane Reis, que está preparada para o combate firme de ideias com os demais candidatos. Jane terá o apoio de Janja da Silva, primeira-dama do Brasil.

Confiança no governo

O PSD pode lançar Val Marques para prefeito em Apucarana. Val, empresário e duas vezes vereador, tem a confiança e amizade do governador Ratinho Júnior, parceiro de diversas campanhas. Val já colocou seu nome à disposição do partido. Na última eleição que participou, Val fez 16 mil votos para deputado estadual.

Recorde

A UPA de Apucarana bateu recorde de atendimento na segunda-feira com 898 pessoas atendidas em um dia. UPA recebe R$ 300 mil do governo federal por mês e custa para prefeitura R$ 1,1 milhão.

