A merenda servida nos últimos vinte anos em Apucarana é um orgulho para cidade. Sempre de primeira qualidade, inclusive com cardápio online para os pais acompanharem o que está sendo servido para as crianças. São cerca 40 mil refeições dia, chegando a 1 milhão de refeições/mês. O prefeito Júnior da Femac tem um grande carinho por todas as crianças do município e faz todo esforço para dar a melhor merenda do Brasil.



Repercussão

Foi grande a repercussão no meio político sobre a notícia exclusiva dessa coluna que André Pegorer pode ser candidato a prefeito em 2024. A candidatura pode fazer uma bagunça nos partidos e muitas mudanças. Agora é esperar a confirmação de André.

Molina devolve

Será dia 21 de agosto a data marcada para o presidente Molina fazer a primeira devolução do ano das sobras de recursos da Câmara de Apucarana à Prefeitura. Molina espera devolver cerca de dois milhões de reais. A Câmara deve fazer sugestão à Prefeitura para a aplicação do dinheiro devolvido. Com certeza, a indicação deve ser na área de segurança ou na contratação de médicos.

Jogos Escolares

Começam sexta-feira os Jogos Escolares do Paraná (JEP’s) com sede em Apucarana. A festa de abertura será no Lagoão com show de luzes e DJ. Ao todo, são 6 mil estudantes de 198 cidades do Paraná. A abertura será transmitida ao vivo pelo YouTube.

Câmara e segurança



A Câmara de Apucarana marcou para o dia 23 de agosto uma audiência para debater segurança. A ideia é ótima e necessária. A cidade vive um clima de insegurança com muitos assaltos a residências e ao comércio. O problema do aumento de moradores de rua também será debatido nesta audiência.

