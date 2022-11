Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Mauro Bertoli está no seu sexto mandato

Mauro presidente

Mauro Bertoli está no seu sexto mandato. São 22 anos de mandato como vereador, três mandatos de presidente, ou seja, seis anos na frente da presidência da casa. Foi ele que começou a devolver dinheiro das sobras para prefeitura. No seu último mandato como presidente reformou a Câmara e ainda devolveu dinheiro para a Prefeitura. No dia 19 de dezembro será candidato a presidente novamente e fica a pergunta: quem vai enfrentar o homem?

continua após publicidade .

Trabalho na Câmara

Nesta terça-feira, às 16 horas, tem sessão ordinária na Câmara Municipal de Apucarana. Na quarta-feira teremos de manhã sessões extraordinárias e à noite uma sessão solene para entrega de diploma de méritos para o 30º BIMec.

13º salário

As empresas têm até o dia 30 para pagar a primeira parcela do décimo terceiro salário. O governo do Estado do Paraná deve pagar o benefício no dia 6 de dezembro, em parcela única, e a prefeitura de Apucarana também paga no começo de dezembro. São milhões de reais que o povo recebe para gastar no final do ano com presentes, preparação de festas e pagamentos de dívidas acumuladas.

Siga o TNOnline no Google News