Experiência

O vereador Mauro Bertoli, que foi três vezes presidente da casa e está no sexto mandato, deve ser o novo presidente a partir de primeiro de janeiro. Mauro já garantiu que é candidato e trabalha para ser o vencedor. A eleição é dia 19 de dezembro.

Novas secretarias

A reforma administrativa do governo Ratinho vai criar 9 novas secretarias e cerca de 450 cargos comissionados. As quatro secretarias atuais se desdobrarão em onze. Por exemplo, a Secretaria de Educação e Esportes vira duas secretarias; a Secretaria de Comunicação e Cultura também vira duas e assim vai. Todas as secretarias devem atender a demanda de cargos para uma turma que perdeu os empregos no governo de Bolsonaro no Paraná.

Copel à venda

Era grande ontem na capital a especulação a respeito da possibilidade do Governo do Paraná vender ações da Copel. Hoje o estado tem 51% das ações e pode ficar somente com 15%. A venda pode gerar para o governo do Paraná cerca R$ 13 bilhões para investimentos.

