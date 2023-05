Da Redação

Matemática dos votos

Em 2016, Beto Preto era prefeito e disputou a reeleição contra Sérgio Cristma, fazendo quase 90% dos votos. Beto fez 60.001 e Sergio fez 8.807 votos. Um diferença de 51.194 votos. Em 2020, Júnior da Femac era o prefeito da situação, com dois anos no governo e vai para reeleição com o apoio da máquina, de Beto Preto, e faz 37.694 votos contra o candidato de oposição Rodolfo Mota, que faz 19.555, uma diferença de 18.149 votos.

2024 promete

O candidato a prefeito da situação não disputará a reeleição como nas últimas eleições e pode enfrentar dois candidatos de oposição. A diferença que chegou 51 mil votos e caiu para cerca de 18 mil em 2020, deve ser mais disputada em 2024.

Chegando inverno

Com frio, a piscinas de águas quentes da prefeitura a 28 graus estão na moda. O novo sistema d aquecimento do Lagoão deixou a água no ponto. Mais de mil pessoas estão inscritas para praticar natação no Lagoão.

