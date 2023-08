Da Redação

Participei de oito eleições de prefeito em Apucarana, trabalhando e analisando pesquisas e estudando os eleitores. A tendência para um candidato é o fator mais difícil de se conseguir, mas mantê-la é ainda mais difícil. Em uma eleição com menos de 100 mil eleitores em 45 dias de campanha, existem riscos de bolhas eleitorais que levam o eleitor a mudar o voto. Já vi candidato disparado na frente devolver o chope da vitória e já vi azarão vencer. Sair na frente é fácil, o duro é chegar na frente.



Disputa nas redes

Bolsonaro e Lula disputaram nas urnas a presidência, já Janja e Michelle disputam nas redes sociais a liderança política. Michelle faz sucesso com os evangélicos, enquanto Janja prefere o meio cultural.

Vitórias com a máquina



Em 1972, Biachi venceu com o apoio da máquina administrativa. O mesmo aconteceu com José ScArpelini em 1988. Em 2004, Valter ganhou a reeleição e elegeu João em 2008, com apoio da máquina. Em 2016, Beto venceu a reeleição e elegeu Júnior da Femac com máquina em 2020.

Sem a máquina

Ganhar a eleição na oposição é para poucos. Mirão ganhou em 1976, Carlos Scarpelini ganhou em 1982, Valter Pegorer venceu 1992 e em 2 000. Beto venceu 2012, o último a vencer sem a máquina da prefeitura durante a campanha.

Comida

A prefeitura distribui diariamente cerca de 40 mil refeições aos 12 mil alunos da rede municipal, são quase 1 milhão de refeições /mês. Distribui cestas básicas para famílias carentes. Mantém o Restaurante Popular com 300 refeições/dia e ainda mantém programa Feira Verde.

