A Praça Rui Barbosa está ganhando mais luminárias de Led. O prefeito Júnior da Femac quer deixar tudo pronto para semana do aniversário. “A catedral foi reformada, ganhando pintura nova, estamos melhorando a iluminação e vamos fazer uma grande festa popular para comemorar os 80 anos”, disse.



Corrida

Recorde de inscritos até agora para a tradicional prova 28 de Janeiro. A corrida deve receber 4.300 atletas, o número limite de inscritos. A prova este ano será dia 27 de janeiro, sábado. Se você quer participar da 28, corra para fazer sua inscrição, há poucas vagas.

Dengue

Apucarana está em segundo lugar no Paraná em casos de dengue, com 801 registros, só perdendo para Londrina com 1.177. A Prefeitura está fazendo mutirão de limpeza nos bairros e o serviço de fumacê não para .

Políticos

A dengue tem atingido todas as camadas sociais. O vereador Moisés Tavares está com dengue e o ex-prefeito João Carlos de Oliveira também está em fase de recuperação da doença.

Entusiasmado

O ex-vereador Deco Araújo, do PL, está animado com o lançamento da pré- candidatura de Adan Lenharo pelo partido com apoio de Bolsonaro. Segundo Deco, o nome de Adan caiu super bem no centro e nos bairros da cidade. Os eleitores que votaram em Bolsonaro na última eleição gostaram da escolha por ser um jovem político, evangélico e de confiança da família Bolsonaro.

