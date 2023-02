Da Redação

Agora são cinco candidatos a prefeito de Apucarana em 2024

Candidato

O vereador Lucas Leugi disse nesta sexta-feira que não é candidato a vereador em 2024. Ele afirmou que tem um compromisso maior com a cidade e será candidato a prefeito. Lucas, Paulo Vital, Luis Bertoli, Rodolfo Mota e Jane Reis. Agora são cinco candidatos a prefeito de Apucarana em 2024.

Reformas

A prefeitura de Apucarana precisa urgente dar uma reformada em dois prédios públicos. Primeiro no prédio do Terminal Urbano, que tem mais de 50 anos, e hoje chove mais dentro do que fora. Outro prédio que está precisando de uma reforma é o da Prefeitura. Nos últimos anos só reformaram as escolas e esqueceram dos demais prédios públicos.

Empregos

Apucarana é a sexta cidade do Paraná na colocação de empregos no mês de janeiro. Foram 224 novos empregos intermediados pela Agência do Trabalhador, que ficou em primeiro lugar da região. A Agência do Trabalhador funciona com ótimo trabalho de Neno Leiroz.

