Tem livro novo na praça. Será lançado no fim do mês o livro da Travessia Política de Alvaro Dias. Álvaro foi vereador, deputado estadual, duas vezes deputado federal, governador e quatro vezes senador. O livro tá recheado de histórias e fatos de mais de 40 anos de vida pública.



Rainha pode ficar

A secretária de Educação, Marli Fernandes, que está há mais 10 anos no cargo, pode continuar em caso de vitória de Beto Preto. E também pode continuar, em caso de vitória de André Pegorer. Marli fazia parte do grupo de Valter Pegorer no passado.





Mais vereadores

A cidade de Arapongas tem hoje 15 vereadores e está analisando um projeto para subir para 17 vereadores. Com isso, o assunto volta a ser discutido em Apucarana. Na Câmara, as opiniões dos vereadores são divergentes. O vereador Mauro Bertoli quer 19, o presidente Molina gostaria de 15, alguns preferem 13 e outros preferem ficar com onze. Poim e Lucas Leugi são do time dos onze e precisam de apenas mais dois vereadores favoráveis para que não ocorra o aumento.





Mais médicos

O vereador Lucas Leugi é contra o aumento de vereadores na Câmara. Para ele, o dinheiro que sobra e é devolvido para prefeitura deve ser gasto com a contratação de médicos e segurança para população. “No momento, Apucarana não precisa de mais vereadores e sim médicos e agentes de segurança”, finalizou Lucas.

