JUROS BAIXOS - TNOnline

Continua após publicidade

Foi aprovado nesta quinta (06/08), no Senado, o projeto do Senador Álvaro Dias que limita os juros do cartão de crédito e do cheque especial durante a pandemia de covid-19.

O texto de Alvaro prevê um teto de juros de 30% que bancos e instituições financeiras poderão cobrar ao ano de seus consumidores para dívidas contraídas entre março e dezembro de 2020. O projeto agora seguirá para ser aprovado na Câmara e se não tiver alterações, irá para a sanção presidencial.