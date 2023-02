Da Redação

Jossuela secretária

A vereadora Jossuela deixou a Câmara para aceitar um convite do prefeito Júnior da Femac para ser secretária de Ação Social. Quem conhece a Jossuela sabe que a mulher trabalha muito, e vai dar uma agitada nas demais secretarias. O prefeito Júnior deve fazer mais algumas mudanças.

Jossuela quer fazer

Mais 1 restaurante popular, viabilizar a piscina do Centro do Idoso e ampliar o atendimento em número de idosos, criar o 2º Conselho Tutelar, mudar de cesta básica para Cartão onde as famílias (mulheres) têm opção de qual alimento comprar (ficando o recurso no nosso município), investir em capacitação dos servidores efetivos, verificar a viabilidade de ampliação de atendimento nos CRAS e melhorar a estrutura do Centro POP. Aja fôlego em 22 meses.

Ratos em Apucarana

Uma moradora gravou um bando de ratos no terreno em frente ao Terminal Urbano. A vigilância sanitária foi chamada para identificar a espécie e resolver. Por que tantos ratos juntos no centro da cidade? Moradores dizem que os ratos estão lá há mais de um ano, a grama do terreno do terminal está cortada e só não vê os ratos quem não quer.

Prédio antigo

O Terminal Urbano do Transporte Coletivo, que já foi rodoviária de Apucarana e tem mais de 60 anos, foi reformado na administração Valter Pegorer após a inauguração da rodoviária nova. Estes últimos quinze dias provou que precisa de uma reforma urgente. Primeiro foi telhado, virando um parque aquático com as chuvas, e agora com uma criação de ratos no terreno. Apucarana só tem um terminal, que realmente está em estado “terminal”.

Super Creche

Apucarana poderia aproveitar o dinheiro que sobra na educação para reformar o terminal e construir uma super creche junto ao terminal, no antigo espaço das feiras. Dinheiro tem, e só unir o útil ao necessário.

