Jane Reis será a candidata do PT para disputa da Prefeitura de Apucarana. A cada dia seu nome está mais forte dentro do partido e federação dos partidos. Jane Reis é esposa do deputado Arilson Chiorato, tem dois filhos, é professora, nascida em Apucarana, no Núcleo Afonso Camargo, onde mora até hoje. Jane poderá ser a única mulher na disputa e vem se preparando para isso. Como mãe, professora e moradora de bairro, Jane sabe o que as famílias precisam de ajuda do poder público.



Comércio

O comércio de Apucarana abre a partir do dia 7 de dezembro a temporada de Natal, quando as lojas começam a funcionar até as 22 horas. Dia 24 de dezembro o comércio abre das 9 às 18 horas. O sindicato também divulgou os índices de aumento dos salários dos trabalhadores do comércio. O índice é 5% para os trabalhadores do comércio e 5,5% para os trabalhadores de mercados.

Especulação

O MDB de Apucarana pode ter Luís Bertoli como presidente do partido. O convite teria sido feito pelo secretario de Saúde, Beto Preto, caso o partido venha caminhar junto com PSD em Apucarana.

Vice

O ex-candidato a prefeito André Romagnoli, que disputou a eleição em 2020 e fez 2.219 votos, poderá ser candidato a vice de Rodolfo Mota. André foi candidato dos Republicanos e pode ser o escolhido de Rodolfo para ajudar buscar votos da direita.

Feliz aniversário

Tem político que não participa de festa de aniversário de outra pessoa, porque as palmas e atenção não são para ele.