O maior presente que a cidade irá receber no seu aniversário de 80 anos será a entrega do Hospital Apucarana. A cidade espera há mais de 40 anos um hospital público. Júnior da Femac deve mostrar em breve como estão as obras do hospital.



Prédio alto

A fundação do prédio da Acia está pronta, agora começam a subir os 28 andares do edifício, que será o maior de Apucarana. O prédio terá 174 salas comerciais e envolve um investimento de R$ 60 milhões.

Lucas sem acordos

O pré-candidato Lucas Leugi, que irá se filiar no PSDB na janela eleitoral, disse que não participará de acordos e nem abrirá mão de sua candidatura a prefeito. Lucas é a única voz da oposição em Apucarana e afirma que será candidato a prefeito.

Arapongas abençoado

O governador Ratinho Júnior passou o sábado todo em Arapongas, inaugurando obras e lançando outros projetos de tal forma que não conseguiu inaugurar todas as obras do governo na cidade. O governador deve voltar outra data para novas inaugurações, incluindo a do Centro de Detenção Provisória (CDP). A cidade atravessa um ótimo momento.

Pedágio

O inverno está acabando, vem a primavera, depois o verão e nada do pedágio. Neste verão, as estradas estarão muito perigosas para quem pretende viajar. Muitos buracos, muito mato, e sem ajuda mecânica e limpeza rápida de pistas em caso de acidentes.

