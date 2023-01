Da Redação

Hospital

As obras do Hospital de Apucarana devem começar este mês. São 18 milhões de reais, em 15 meses de obras. O prefeito Junior da Femac deve estar ansioso para ver o início da obra.

Salários

O funcionalismo público do Paraná espera o índice de aumento a ser dado pelo governo do Estado. Com a inflação de 5% de 2022, e com mais de 20% de perdas dos últimos anos,o funcionalismo quer um bom aumento. Só para comparar, o Estado de Santa Catarina deu 15% de aumento em 2022 e o governo do Paraná deu 3%.

Trabalhar

A eleição já passou, a Copa do Mundo já acabou, festas de final ano já foram, ano novo chegou, já quebraram tudo... Tá na hora do povo voltar a trabalhar. O Brasil precisa de todos trabalhando, chega de blá blá blá. O país tem novo presidente, novos governadores, novos senadores e novos deputados. Vamos deixar este povo trabalhar e nós vamos fazer a nossa parte.

Itaipu

Quem será o novo presidente da Itaipu? A briga tá boa, o pessoal do PT quer Jorge Samek, que presidiu a Itaipu por mais de dez anos. Requião é outro nome forte. O pessoal do governo Ratinho Júnior, mesmo tendo apoiado Bolsonaro, também quer a presidência da Itaipu. O certo é que Rosangela da Silva, a Janja, deve ter muita força na escolha, já que trabalhou muitos anos na Itaipu.

Contas

IPVA, IPTU, material escolar, cartões com as contas de dezembro e mais as contas normais. Janeiro é o pior mês do ano. São muitos boletos chegando e pouco trabalho, muitos ainda estão na praia gastando.