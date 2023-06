Da Redação

João Carlos de Oliveira, ex-prefeito de Apucarana

Em 2008, Valter Pegorer era o prefeito de Apucarana com 8 anos de mandato seguidos e escolhe seu secretário de Finanças, ‘É o João’ para disputar a eleição contra Beto Preto e o seu vice Humberto Amaral. Em uma campanha pesada, milionária, Beto disparou na frente e manteve-se até a última semana na liderança. Valter Pegorer percorria bairro por bairro apoiando seu candidato João Carlos de Oliveira. O chope tava encomendado, trio elétrico no jeito, e o já ganhou da eleição de Beto levou a derrota nos últimos dias para uma candidatura que nunca desistiu até o último minuto. Abertas as urnas, João fez 35.551 votos, em segundo lugar Beto Preto fez 26.336 votos. Uma grande virada da história das eleições de Apucarana.

Espaço da Cultura

O prefeito Júnior da Femac espera entregar em breve o Espaço da Cultura, o antigo Cine Teatro Fênix. A obra está toda pronta em todos os andares, inclusive com elevador. No último andar fica o gabinete do prefeito, onde Júnior pensa a cidade e faz várias reuniões importantes.

Ferra Mula

O Ferra Mula comemorou 65 anos, sempre ajudando os mais carentes. Todas quartas-feiras cerca de 600 quilos de costela são assados e vendidos rapidamente. Toda arrecadação da costelada é destinada a uma entidade que cuida de carentes. Mais de 50 pessoas trabalham no Ferra Mula sem ganhar nada, inclusive colocando recursos quando necessário, um trabalho digno de gente que merece o respeito de toda população.

Ratinho em alta

O governador Ratinho Júnior é o governador mais bem avaliado do país. Em entrevista, Ratinho disse que pode disputar a próxima eleição presidencial. Para ele, o extremismo de esquerda e direita prejudica o país. ‘Precisamos de uma agenda positiva’, finalizou Ratinho Júnior.

