Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

governador reeleito Ratinho Junior (PSD)

Novo secretariado

Segundo se comenta no Palácio Iguaçu, o governador reeleito Ratinho Junior (PSD) só deverá decidir alguma coisa sobre o novo secretariado para a sua segunda gestão após o resultado do segundo turno das eleições presidenciais. É que Ratinho Junior pretende escolher seus secretários de acordo com o presidente que vai governar o País nos próximos quatro anos.

continua após publicidade .

Caso a vitória seja de Bolsonaro, terá mais tranquilidade para montar o secretariado, já que ele mantém ligação direta com Bolsonaro. Mas se Lula vencer as eleições, o governador terá o cuidado de escolher nomes dentro dos partidos aliados que tenham alguma interlocução com Lula ou com o comando petista. Até lá haverá muita especulação entre os aliados.

Carta municipalista

Reunidos ontem em Brasília, cerca de 500 prefeitos elaboraram a “Carta do Movimento Municipalista Brasileiro”. O documento, preparado sob a coordenação da Confederação Nacional de Municípios (CNM), pede aos dois presidenciáveis neste segundo turno que se comprometam com as estratégias imprescindíveis ao fortalecimento dos municípios. A carta traz pontos considerados importantes voltados para as áreas de educação, saúde, assistência social, saneamento básico e defesa civil. A CNM pede comprometimento dos candidatos na defesa dos interesses dos municípios, principalmente no equilíbrio da divisão da arrecadação tributária e dos encargos administrativos transferidos às prefeituras.

Siga o TNOnline no Google News