O governo do estado do Paraná anunciou o aumento do funcionalismo em 5,79% para 271 mil servidores ativos e inativos. O sindicato dos professores queria 42% de aumento.

Passando bastão

O prefeito Júnior da Femac vai focar em terminar as 55 obras a fazer e terminar com as contas no azul e ajudar os candidatos do grupo. Quanto à escolha, ele tá fora, disse ele: “é um trabalho para o líder do nosso grupo político, Beto Preto. Ele tem que escolher os candidatos a prefeito e a vice e montar o partidos que irão trabalhar para nosso grupo na eleição”. Júnior disse que apoia a chapa que Beto Preto escolher e vai trabalhar muito para ajudar eleger os escolhidos.

Força do voto

Em 2008, o então prefeito Valter Pegorer estava finalizando o seu terceiro mandato e escolheu sozinho seu candidato, o contador João Carlos de Oliveira, ex-presidente da Câmara que encarou a disputa eleitoral. Ele enfrentou uma chapa forte com Beto Preto na cabeça e o empresário Humberto Amaral na vice. Apesar de todo desgaste de 12 anos de mandato, da escolha de um candidato pouco conhecido e enfrentado uma super estrutura de campanha do adversário, Pegorer conseguiu virar as eleições nos últimos dias e venceu nas urnas, mostrando que tinha voto e poder de transferência eleitoral, fazendo seu candidato “é o João” seu sucessor na prefeitura.





Em 2024

Agora será a vez de Beto Preto mostrar sua força eleitoral depois de 12 anos soberanos do seu grupo. Será o teste dos 12 anos no poder. Beto Preto e seu grupo podem ter sucesso e eleger seus candidatos ou vão entregar a prefeitura para oposição.





Lula na China

Está acertada a viagem do presidente Lula e comitiva para China na próxima terça-feira, dia 11. A volta está marcada para o dia 14. Lula vai tentar acerta a venda US$ 10 bilhões de dólares em crédito de carbonos para China.