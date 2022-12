Da Redação

Filme

“Trair e coçar é só começar” vai ter sua segunda parte. O elenco é o mesmo, nada mudou. Traído e traidores novamente no mesmo filme. Tem gente que gosta de traição.

Eleição

Falei aqui na coluna que ia comentar os bastidores da eleição da nova diretoria da Câmara. A situação venceu com oito votos, fazendo Molina presidente. Eu peço desculpas aos leitores desta coluna, mas prefiro não comentar os bastidores desta eleição.

Servidores estaduais

O funcionalismo estadual deve receber salários de dezembro no dia 23. O governo resolveu antecipar a folha para ajudar os servidores e comércio em geral. Agora, a expectativa dos servidores estaduais é quanto ao aumento a ser recebido no próximo ano. As perdas salariais já passam de 20% no governo Ratinho Júnior.

