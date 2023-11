Da Redação

Firme e forte. Assim foi a noitada de costela na última quarta-feira. Mais de 300 pessoas, 400 quilos de costela assada na brasa. Mais de quarenta voluntários trabalham para servir gente de todo o Brasil. Um lugar de amigos, cultura e sempre ajudando os que precisam. Enfim, uma casa aberta para todos.



Luzes de Natal

Começa a funcionar hoje a iluminação natalina em Apucarana. O prefeito Júnior da Femac resolveu ativar a iluminação para que a população já entre em clima de Natal. No dia 28, chega o Papai Noel. O comércio começa abrir à noite a partir do dia 7. O prefeito Júnior também determinou, no período de 14 a 23 de dezembro, a realização de apresentações artísticas no Espaço das Feiras. Júnior aproveitou para dizer que a cidade trabalhou muito nos últimos cinco anos para chegar na festa dos 80 anos linda e aconchegante para seu povo. “Será um Natal da Família incrível e uma festa dos 80 anos para marcar na história de nossa cidade” disse Júnior.

Livre

O Supremo Tribunal Federal livrou o ex-prefeito de Apucarana João Carlos de Oliveira de devolver R$ 140 mil aos cofres públicos. João gastou em publicidade na novela nacional Ti -Ti-Ti, da Rede Globo, na divulgação do boné de Apucarana. Foi feita justiça. João Carlos estava certo em 2010 em divulgar o boné de Apucarana que gera milhares de empregos na cidade.

Super salário

Têm funcionários públicos em Apucarana rindo à toa. Recebem salários, daí dobram com FG, que viram super salários e agora, no final do ano, somam com décimo terceiro. Carteira cheia e tapete vermelho no comércio.

Tempo

Estamos a dez meses das eleições. Apucarana tem 130 mil habitantes, 90 mil eleitores, 35 mil residências, e os políticos estão esperando chegar mais perto da eleição para buscar os votos. Uma conta rápida: o candidato precisa visitar 100 residências por dia, 3 mil por mês para dar 30 mil até eleição. Precisa falar com mais de 12 mil por mês, cerca de 400 pessoas/dia. Volto a dizer aqui na coluna, vai ganhar a eleição o candidato menos preguiçoso.