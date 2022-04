Da Redação

Fariz Gebrim: filas não param de crescer para inscrições

Filas

As filas não param de crescer para inscrições das 520 casas do Residencial Fariz Gebrim. O número de inscritos deve ultrapassar a 4 mil famílias. O Fariz Gebrim estava parado desde 2015, por falta de uma obra de esgoto, que a prefeitura e a Sanepar estão terminando agora. Duas mil pessoas vão morar lá e o sorteio deve ser realizado dia 30 de abril.

Antecipar

O Governo Federal quer antecipar o pagamento do 13º salário de aposentados do INSS para os mês de abril e maio. Serão injetados 56 bilhões de reais na economia .

Gasolina

O barril do petróleo chegou a 140 dólares por causa da guerra da Rússia e Ucrânia e os preços dos combustíveis subiram nas bombas. Agora o barril do petróleo perdeu o valor e caiu abaixo dos US$ 100. O presidente Bolsonaro já cobrou uma redução dos preços para Petrobrás. Vamos esperar a redução.

Mudanças

Os políticos têm até o dia 1 de abril para mudarem de partidos para disputarem desta eleição de outubro. Em todos os partidos, o entra e sai está acontecendo. Depois deste movimento, as convenções irão definir os candidatos de cada partido.

Hospital

Dia 9 de abril faz um ano que o prefeito Júnior da Femac lançou a ideia do hospital Apucarana. A Secretaria da Saúde teve uma grande parte levada para outro local e nos próximos dias teremos novas notícias do hospital.