Da Redação

Mauro Bertoli

Bertoli na urna

A família Bertoli terá candidato a prefeito da família. Mauro Bertoli (foto) no sexto mandato de vereador e Luís Bertoli empresário estão analisando as pesquisas e estudando as possibilidades. O certo é que um será candidato e estará nas urnas.

Garantidos

Até agora só Rodolfo Mota(União Brasil) e Jane Reis (PT) são candidatos a prefeito. Os demais estão brigando para conseguir as vagas em seus partidos.

Folga geral

A partir de amanhã, os funcionários da prefeitura e Câmara Municipal de Apucarana estão de folga. Tanto a Câmara, como a prefeitura voltam a funcionar no início de janeiro.

Movimentado

O final de semana será especial. Sexta, sábado e domingo véspera de Natal irão movimentar a cidade. O comércio espera um grande movimento, pois o pagamento da segunda parcela do décimo terceiro pelas empresas deve impulsionar as vendas. A cidade está iluminada, bonita e o comércio está preparado para um grande movimento.

Vai viajar?

Prepara o bolso, os preços estão salgados nas praias.

Em Balneário Camboriú, principal praia do sul do Brasil, deve lotar. A expectativa é de 1,5 milhão de pessoas na virada do ano. Os hotéis estão quase todos com reservas fechadas neste período.

Um hotel médio tem um custo de R$ 800 a diária, aluguel de cadeira na praia R$ 30, guarda sol R$ 60, cerveja gelada na praia R$15 a lata. Almoço à beira-mar com camarão para duas pessoas, R$ 400 reais.