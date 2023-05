Da Redação

Câncer

Faltou sensibilidade para seis vereadores que votaram contra um requerimento de urgência de projeto que garante passagem gratuita no transporte urbano para pacientes em tratamento de câncer. Quem tem câncer, tem pressa, nobres vereadores, e não dá para esperar.Votaram contra seis vereadores: Molina, Toninho Garcia, Luciano Facchiano, Mauro Bertoli,Tiago Cordeiro e Mário Felippe.

Nova direção

O diretório municipal do PSD de Apucarana vai ganhar novo presidente. O vice-prefeito Paulo Vital assume a direção do partido no lugar de Beto Preto. Paulo passa a ser presidente do partido e pré-candidato a prefeito com apoio de Beto Preto e Ratinho Júnior.

Décimo terceiro

Em 2022, a prefeitura pagou a metade do décimo terceiro para seus funcionários no dia 14 de julho, liberando cerca de 6,8 milhões de reais nas contas dos servidores. Já a Câmara municipal pagou no dia 10 de junho a metade do décimo terceiro, cerca de 230 mil reais, aos 53 funcionários. O presidente Lula irá pagar em maio e junho todo décimo terceiro dos aposentados. Agora é esperar para ver a data dos pagamentos em Apucarana pela prefeitura e Câmara.

