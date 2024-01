Da Redação

Algumas particularidades de Apucarana. Hospital Municipal no centro da cidade: trânsito complicado e difícil estacionamento; unidade de Radioterapia na área central: mais problemas - além das poucas vagas de estacionamento, há o trânsito pesado de ônibus do Terminal Urbano-; bem ao lado, o Hospital Materno Infantil está sendo feito em cima do Providência, mais uma vez, um local ruim e de difícil estacionamento e, para piorar, não há heliponto. Saindo da área da saúde, houve a reforma da Câmara de Vereadores que, com o dinheiro gasto, poderiam ter feito uma nova, mais ampla e moderna em local de fácil acesso e com estacionamento. Ou seja, as obras em Apucarana são feitas no centro para que o povo veja. O intuito é esse, mas o resultado é um desastre, como é o caso da UPA. Políticos pensam em Apucarana de 30, 40 anos atrás, quando a cidade tinha 10 mil carros ou até menos, hoje são mais de 80 mil veículos e as ruas são as mesmas. Precisamos de políticos que enxerguem Apucarana 30,40 anos para frente e não 30, 40 anos para trás…



continua após publicidade .

Vital e fumacê

O vice-prefeito Paulo Vital está acompanhando de perto o trabalho dos carros fumacê na cidade no combate à dengue. “Temos que fazer um trabalho rápido para salvar vidas”, disse Paulo Vital, que é candidato a prefeito pelo PSD apoiado pelo secretário de Saúde Beto Preto.

continua após publicidade .

UPA

Um leitor de nossa coluna disse o seguinte a respeito da matéria divulgada pela Tribuna sobre a UPA. “O termo ‘estrangulada’ é mesmo o espelho de uma triste e angustiante realidade que precisa ser urgentemente solucionada, pois a população sofre horrores com esta falta de espaço físico nas instalações”. Essa opinião foi como a maioria das mensagens recebidas no final de semana. A população está cansada de tanto ti-ti-ti e nada de solução.

Olha o trem

A política de Apucarana parece com um trem com poucas locomotivas e muitos vagões. São poucos líderes e muitos seguidores sem força nenhuma, esperando ser puxados. É uma cidade que cria poucos líderes na história política. Já os vagões ficam órfãos a cada locomotiva que se aposenta.

Siga o TNOnline no Google News