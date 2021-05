Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

FÁBIO CAMPANA POLÍTICA,JORNALISMO E PUBLICIDADE.

Perdemos Fábio Campana,o maior colunista político da atualidade no Paraná.

Jornalista de Foz do Iguaçu, chegou em Curitiba nós anos 80.

Em 1986, tive o prazer de trabalhar com ele na campanha vitoriosa de Álvaro Dias para o governo do Paraná.

Depois trabalhamos juntos no governo Álvaro Dias e participamos da campanha vitoriosa de Requião ao governo.

Fábio foi secretário de comunicação por três governos.

Depois criou sua coluna na Gazeta do Povo, Jornal Tribuna do Paraná, Jornal Tribuna do Norte e diversas rádios da capital.

Nos últimos anos Fábio tinha seu blog, o maior blog político do Paraná, respeitado e campeão de audiência.

Fábio Campana foi grande, foi nosso, agora está com Deus.