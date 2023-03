Da Redação

Quase 650 beneficiários foram excluídos do Bolsa Família em Apucarana. O benefício foi bloqueado por indícios de irregularidades. Em Apucarana, o governo federal destinou R$ 4.079 milhões em março para pagamento do benefício. São 6.456 beneficiários que recebem Bolsa Família em Apucarana e 114 famílias recebem mais que 1 salário mínimo por mês do programa. Nesta primeira revisão, 650 famílias ficaram fora do programa, cerca de 10% do total. Linha dura do governo, cortando os espertos.

Bancos vencem

Os juros dos empréstimos consignados que o governo reduziu de 2,4% para 1,7% voltaram a subir para 1,9% a 2%. Os bancos venceram, o governo não aguentou a pressão. Em quatro anos, o valor dobra.

Cadernos

Alô, alô, professora Marli, já chegaram os cadernos de linguagem e matemática, os cerca de 80 mil cadernos? A Secretaria de Educação gastou cerca de 14 milhões para compra de material escolar em Apucarana. Mande notícias dos cadernos, as famílias esperam a solução do problema.

