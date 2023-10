Da Redação

A Câmara Municipal de Apucarana aprovou a continuidade do processo contra o vereador Poim. A Comissão Processante pode levar Poim a perder o mandato. Para cassação em plenário são necessários 8 votos contra. Vai ser difícil conseguir oito votos para cassar Poim.



Fiep

Quatro apucaranenses estão na nova diretoria eleita na Fiep - Federação das indústrias do Paraná. Carmen Lúcia Izquierdo Martins, primeira-dama de Apucarana, assumiu a vice-presidência da entidade.

Gente que gosta de gente

Com esse slogan o pré-candidato Lucas Leugi vem tocando sua campanha para prefeito em Apucarana. Depois de três anos fazendo oposição, Lucas diz que conhece os problemas do município, conhece todos os bairros e sabe como ajudar sua gente se ganhar a prefeitura. Lucas será candidato pelo PSDB.

Partidos

Quem quer participar das eleições de 2024 tem que estar em um partido até o final do ano para ter chances de eleição. A partir do ano que vem, os partidos começam suas campanhas com seus candidatos definidos. Em Apucarana, teremos seis candidatos a prefeito disputando a prefeitura.

Rainha

A secretária de Educação, Marli Fernandes, pode ser candidata na próxima eleição. Nos bastidores da secretaria, há rumores que a secretária Marli vem fazendo fotos com crianças, filmes e participando de eventos com sorrisos de candidata. Marli deve aproveitar seus dez anos de secretaria para buscar um espaço na política eleitoral.

