Da Redação

A Prefeitura deveria criar mais um Espaço das Feiras na região do Jardim Ponta Grossa para que aquela grande população tivesse o acesso mais próximo. O Espaço das Feiras foi a grande sacada de Júnior da Femac nesta administração.

Beto e a pá

O secretário de Saúde do Estado, Beto Preto, tem feito vários lançamentos de obras pelo Paraná. Beto agora anda com sua pá para fazer o lançamento dos projetos. E quem segura Beto com sua pá? Mãos à obra.

Fundão

O fundão eleitoral deverá ser a grande alegria dos candidatos a prefeito nas cidades médias e grandes, que tem horário eleitoral. O dinheiro é bom e, para alguns candidatos, mesmo perdendo a eleição, vale a pena participar.

Sala das Cerejeiras

O novo gabinete do prefeito Júnior da Femac montado no último andar do Espaço Cultural Fênix passou a ser chamado de Sala das Cerejeiras. Decorado com imagens das árvores floridas, o novo gabinete do prefeito Júnior passa a receber algumas reuniões e receber visitas de autoridades. Um espaço adequado para pensar Apucarana.