Entre as obras em fase inicial se destaca a do Hospital de Apucarana

60 obras

A prefeitura tem 60 obras em andamento na cidade de Apucarana. O prefeito Júnior da Femac tem 22 meses para finalizar as obras principais, como Hospital Apucarana, o PAM e a obra de entrada da cidade para quem chega de Curitiba.

Novas ideias

A Câmara Municipal voltou a trabalhar e a população espera que os vereadores aprovem novas ideias e criem novas leis e fiscalizem o executivo. Nos dois primeiros anos deste mandado, os vereadores criaram poucas leis e não entraram em discussões, principalmente em debate com a prefeitura.

PT no Paraná

O presidente do PT do Paraná, Arilson Chiorato, planeja candidaturas do PT para maiores cidades do Paraná. Arilson quer o PT forte nas eleições municipais de 2024 e coloca seu nome a disposição para disputar o governo em 2026.

Fome

A Campanha da Fraternidade 2023 tem o tema da fome no Brasil. A campanha foi lançada na quarta-feira de cinzas pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A CNBB escolheu o tema da fome pela terceira vez porque o Brasil voltou a entrar no Mapa da Fome.

