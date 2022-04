Da Redação

Eleições 2022: Vamos caçar

Os políticos que querem disputar a eleição para deputado começam uma verdadeira caça aos prefeitos e vereadores do estado. São 399 prefeitos e cerca de 3.800 vereadores que estão sendo mapeados por equipes de candidatos a deputado e passam a ter o apoio disputado. O cálculo de um deputado federal é de gastar de 50 a 100 reais por voto. Os vereadores e prefeitos estão felizes com o alto valor do Fundão aprovado.

continua após publicidade .

Terceira via

A cada dia que passa os dois primeiros candidatos, Bolsonaro e Lula, ficam mais distantes da terceira via. Os pré-candidatos Moro e Dória não conseguiram viabilizar suas campanhas. Já o candidato Ciro Gomes (foto) é o único que mostra um pouco de força para disputar a eleição