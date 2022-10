Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Esperamos que William Bonner não atrapalhe a discussão querendo ser a estrela do debate

Fora Bonner

Vamos esperar que o último debate tenha o mesmo formato e deixe os candidatos debaterem entre eles. Esperamos que William Bonner não atrapalhe a discussão querendo ser a estrela do debate.

continua após publicidade .

Bom debate

Foi quente o primeiro debate do segundo turno na Band. Com um formato ótimo onde os candidatos usaram seus tempos e temas, livres de apresentadores que gostam de aparecer mais que os candidatos. Lula venceu a primeira parte com o tema covid e perdeu a última parte com o tema corrupção.

Propostas

As inserções políticas estão cada vez mais baixando o nível. Agressões dos dois lados. O espaço que deveria ser usado para propostas de governo no futuro está sendo usado para rever o passado.

continua após publicidade .

Preços

Gasolina a cinco reais, pedágios abertos gratuitos, só em tempo de eleição. A partir de novembro, tudo deve voltar ao normal e os preços podem mudar

Siga o TNOnline no Google News