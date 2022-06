Da Redação

Eleição virtual

Esta eleição tem tudo para dar errado nas redes sociais. Além das fakes news, um super acúmulo de propaganda de candidatos deve invadir as redes. Imagina mais de mil candidatos só do Paraná gastando na divulgação na rede em 35 dias. Vão ser cansativas e pouca atrativas as redes neste período eleitoral.

Vota Apucarana

Apucarana vai entregar 520 casas do residencial Fariz Gebrim nos próximos dias.Nos últimos oito anos foram cerca de cinco mil casas. Para Apucarana voltar a ganhar novas casas precisa de um deputado federal apucaranense para conseguir liberar novas casas para nossa cidade. Vota Apucarana.

Comida barata

Os duzentos primeiros a chegarem no Restaurante Popular irão comer pagando só R$ 2 a refeição. A prefeitura irá bancar as diferenças dos custos. Os donos de restaurantes populares não gostaram da iniciativa.

Data Folha

O presidente Bolsonaro tem enfrentado nas pesquisas uma rejeição grande entre as mulheres ricas e pobres. Na classe baixa, a rejeição chega a 60% segundo o Data Folha. Bolsonaro vence entre os evangélicos.