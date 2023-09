Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Janja Lula

A ex-primeira dama, Michele Bolsonaro, e a primeira dama atual, Janja da Silva, devem participar da eleição em Apucarana. Janja virá apoiar Jane Reis e Michelle deve apoiar o candidato do PL, partido que tem Adan Lenharo como possível candidato.



continua após publicidade .

Briga

A bronca entre o ex-prefeito Beto Preto e o atual prefeito Júnior da Femac vem prejudicando muito a cidade e seus moradores. A briga saiu do campo político e passou a ser pessoal. Os amigos viraram inimigos e os inimigos agora são usados como amigos para atacar um ao outro. Sabe quem perde? A cidade.

continua após publicidade .

PT e Jane

O partido PT não irá apoiar Rodolfo Mota e pode ter candidato próprio à Prefeitura de Apucarana. Jane Reis, esposa do deputado estadual Arilson Chioratto, deve ser a candidata a prefeita. O partido terá uma chapa forte de vereadores para eleger um vereador.

Rodolfo queria tudo

continua após publicidade .

O pré-candidato Rodolfo Mota queria todos apoiando sua candidatura. Ele namorou com PL, tirou fotos e conversou com PT e sonha com apoio de Beto Preto e Ratinho Júnior, hipótese essa totalmente descartada por Beto. Queria todos apoiando, mas provavelmente deve ficar sozinho com seu partido, o União Brasil.

Vizinho

Veja o caso de Arapongas onde há uma união política entre prefeito e deputados; todos trabalhando pela população. A cidade é um canteiro de obras. Em Apucarana, cada um tá pensando em si e em suas carreiras políticas. Uma cidade sem deputados locais, sem união política.



Siga o TNOnline no Google News