Biachi foi lançado candidato por Valmor Giavarina

Em 15 novembro de 1972, Luis Antonio Biachi foi eleito prefeito de Apucarana. Foi uma eleição disputada. Valmor Giavarina era o prefeito e, na época, não tinha reeleição. Edmundo de Fauw era empresário e liderava as pesquisas. Em uma entrevista a uma emissora de rádio, Edmundo disse que ia vencer o pleito. Pois no outro dia, Valmor Giavarina, prefeito, deu uma entrevista e rebateu: "para ganhar do Edmundo vou lançar meu chefe de gabinete e vamos vencer." Valmor lançou o nome de Antônio Biachi e foi uma eleição super disputada. Biachi, com apoio de Valmor, venceu com 8.756 votos contra 7.048 de Edmundo e 4.969 de Jorge Maia. Valmor comemorou a vitória, Biachi virou prefeito.

PL

O PL, partido de Bolsonaro, quer ganhar a eleição de 1.000 prefeitos em todo Brasil. No Paraná, o partido comandado pelo deputado federal Filipe Barros quer vencer em 100 municípios. E Apucarana está na previsão do partido para vencer a eleição, já que Bolsonaro fez mais de 50 mil votos e deve transferir parte dessa votação para seu candidato. O candidato será Adan Lenharo. O jovem empresário evangélico será o 22 nas urnas.

Mota favorito

Todas as sondagens eleitorais feitas hoje em Apucarana apontam Rodolfo Mota como favorito na disputa para prefeito. A 16 meses da eleição, Rodolfo toca bola no meio do campo, esperando o jogo acabar. Mas os adversários prometem sufoco na reta final.

Lucas oposição

O vereador Lucas Leugi é candidato a prefeito. Lucas faz oposição diária, bate forte na administração e confia que chegou a vez da oposição.