Apucarana ganhou nos últimos 5 anos uma educação de qualidade e reconhecida nacionalmente. Todas as 36 escolas e 24 centros municipais de educação infantil receberam reformas e novos equipamentos, incluindo tablets e notebooks para uso em sala de aula. Todos os alunos receberam kits de material didático completo e uniforme composto por camisetas, calça, jaqueta, bermuda, tênis e meia. Gastos que os pais dos alunos de Apucarana não precisam mais se preocupar. Apucarana investiu na formação dos professores, em projetos inovadores e em materiais de qualidade. A educação de Apucarana tem IDEB de 7,3, o melhor do Paraná entre cidades de médio e grande porte e conquistou os selos Cidade Educadora e SESI ODS, além do prêmio Band Cidades Excelentes na área da educação.



Prefeito no PSD

Está confirmada a ida do prefeito Marcelo Belinati para o PSD. O anúncio foi feito em Brasília. Marcelo Belinati está no segundo mandato como prefeito de Londrina e deve ser candidato a governador ou vice na eleição de 2026.

Mulheres

Apucarana deve ter duas mulheres candidatas a prefeita de Apucarana. Jane Reis, no PT, e Jossuela Pirelli, no Solidariedade. Apucarana já teve outras mulheres na disputa pela prefeitura, como Eli Holak em 1996 e Lucinar Scarpelini em 2004.

Alexa

Perguntei para minha Alexa quem vai ganhar a eleição em Apucarana. E ela respondeu: Apucarana terá eleição de prefeito e vereadores e já tem vários candidatos de vários partidos. Quem vai ganhar só as urnas podem responder. Alexa, desliga.

