Da Redação

Começa a ganhar força na política municipal uma dupla de mulheres para disputar a prefeitura de Apucarana, com o apoio do prefeito Júnior da Femac. Jossuela Pirelli, atual secretária de Assistência Social, seria candidata a prefeita, e a secretária da Mulher e Assuntos da Família, Denise Canesin, seria a vice. Ambas fazem excelentes trabalhos na prefeitura de Apucarana, ganhando destaque estadual.



Força das mulheres

Apucarana se destaca pela força das mulheres que trabalham em nossa cidade, levando a capital do vestuário do Estado. Em quase 80 anos, Apucarana nunca teve uma mulher como prefeita. Junior da Femac sabe da força de suas secretárias. Gente que trabalha forte e que seriam ótimas administradoras. Seria uma grande novidade para uma eleição tão carente de nomes para disputa eleitoral.

Vital sumido

No começo do ano o vice-prefeito Paulo Vital era o nome mais forte para disputar a prefeitura pelo grupo da situação. Vital acabou se afastando do prefeito Júnior da Femac e acabou isolado. Agora, Vital depende exclusivamente da vontade de Beto Preto para ser candidato do PSD em Apucarana, em uma eleição sem o apoio da máquina.

Pix

Um brasileiro passou um pix de 1,2 bilhão de reais para outra pessoa. Quem passou tem bala na agulha, e quem recebeu, passou a ter. No ano passado, a média do pix brasileiro ficou na casa de duzentos reais. O povo catarinense é o que menos usa pix no Brasil e 4 em cada dez usuários brasileiros já sofreram tentativa de fraude.

Legado

Apucarana faz um ótimo trabalho com as crianças visando a participação no atletismo. Domingo passado, mais de 600 crianças das escolas municipais participaram da corrida de rua. O prefeito Júnior da Femac é um entusiasta do projeto e participa de todos os eventos.