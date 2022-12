Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Chegou dezembro

Dezembro é o mês das festas e do comércio faturar com o décimo terceiro. Mês do papai Noel, mês das famílias se reunirem e comemorarem o natal e mais um ano que termina. A cidade está bonita, bem arrumada, iluminada e pronta para o comércio abrir à noite. As vitrines das lojas estão cheias de sonhos para todos os tipos de bolsos. Esperamos que as chuvas parem e o verão chegue com tudo de bom. Viva dezembro

continua após publicidade .

Seguem as chuvas

Ontem foi dia de muitas chuvas no Paraná e Santa Catarina. O trecho da BR-376 onde aconteceu o deslizamento continua lá igual ou pior. O serviço de resgate é lento e existe o perigo da pista não aguentar o peso de terra acumulado. O fluxo de carros, caminhões e ônibus que vinha sendo feito pelo desvio da BR -116 por Rio Negro, ganhou mais um fluxo com a liberação da BR-277, na descida para o Litoral, no final da tarde.

Sul parado

A BR-376 é uma das estradas mais importantes do país, ligando o Sul a todo o Brasil. Centenas de caminhões trafegam todos os dias levando de tudo, gasolina, comida, peças, insumos... Tudo passa ali e o prejuízo é enorme. Isso sem falar no turismo, que simplesmente pára o Estado de Santa Catarina.

Siga o TNOnline no Google News