Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Prefeitura de Londrina

O deputado estadual Tiago Amaral (PSD) e o deputado federal Filipe Barros (PL) têm conversado muito sobre as eleições de prefeito em Londrina. Os dois devem caminhar juntos. Só falta decidir quem será o candidato a prefeito.



continua após publicidade .

Sem gente

O projeto da Câmara de Vereadores de transferir as sessões para o período da noite em fase de piloto já mostrou que não irá atingir o objetivo. Na primeira sessão na segunda feira à noite, o público foi pequeno. O problema da sessão noturna é que gera horas extras para funcionários.

continua após publicidade .

Saúde para o povo

Nós sabemos que Secretaria de Educação do município recebe verbas nacionais e todo ano sobra dinheiro, de modo que para não ter devolução ao Governo Federal, a secretaria sai gastando até com compras de terrenos. A prefeitura poderia criar um projeto com participação da Secretaria Educação e da Saúde.

Projeto saúde

continua após publicidade .

A criação de unidades móveis levando a saúde para as escolas do município seria um excelente projeto conjunto. As unidades móveis ofereceriam médicos, dentistas e equipes multidisciplinares proporcionariam serviços de prevenção e orientações em saúde para os 12 mil alunos da rede municipal.

Quem banca

O projeto seria pago pela Secretaria de Educação e ajudaria muito o sistema de saúde do município. Apucarana já teve outros projetos itinerantes de sucesso, como o mercado de alimentos na era Scarpelini e os projetos móveis de coleta de sangue e de castração animal realizados atualmente neste formato.

Siga o TNOnline no Google News