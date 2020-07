Curisco Campoy

Continua após publicidade

O vereador Deco, anda rindo a toa, os bairros onde moram a maioria do seus eleitores, ganharam importantes obras, como rotatória do jardim Ponta Grossa, a duplicação da rua Santa Catarina no jardim Apucarana, e recapeamento da rua Byngton no jardim trabalhista.

Deco trabalha firme ao lado de Júnior da Femac, e cada vez fica mais perto da sua reeleição de vereador.