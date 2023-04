Da Redação

O procurador jurídico da Câmara Municipal de Apucarana, Danylo Acioli, é candidato a vereador na próxima eleição. Acioli entra muito forte junto aos evangélicos, na área de esportes, onde é presidente do futsal masculino, e no pessoal da área jurídica, onde é professor. É candidato forte e deve brigar por uma vaga.

Adan é 22

O deputado Filipe Barros, de Londrina, liderança do PL, quer Adan Lenharo no partido como candidato a prefeito em Apucarana. Com Adan no PL, ele teria o apoio de Jair Bolsonaro e Michelle em Apucarana, ficando forte para disputa municipal.

Dobrada

Já tem gente trabalhando por uma dobrada com Paulo Vital, candidato de Beto Preto a prefeito, e de Adan Lenharo como vice. Uma dobrada forte com dois apoios grandes de Beto e de Bolsonaro.

Milhões

Como será a devolução de dinheiro do novo presidente da Câmara, Molina, para prefeitura? Será quadrimestral ou semestral? A prefeitura espera cerca de R$ 4 milhões por ano, tirando como base o que Poim devolveu nos últimos anos.

Caminhada

O deputado federal Beto Preto tem uma longa caminhada pela frente nos próximos três anos. Primeiro, assumir a Secretaria de Saúde e voltar fazer um ótimo trabalho junto aos prefeitos. Mais na frente, tentar assumir a Casa Civil, o que levaria a uma candidatura majoritária no Paraná. Beto Preto pode ser candidato a senador, governador ou vice governador em 2026.