Creche particular ou pública

Quem mora em Apucarana sabe que as creches públicas mantidas pela prefeitura e governo federal têm pouca diferença para creches particulares de colégios privados. A prefeitura gasta uma fortuna para manter o padrão de qualidade Só este ano foram aplicados R$ 14,6 milhões nas creches e escolas. Daí fica a pergunta, nesta época de insegurança, onde as crianças estão mais protegidas? Com câmeras, portas fechadas, rondas policiais e aumento de muros, as creches públicas estão protegidas da mesma forma que as escolas particulares.

Nova sede

Programa Família Acolhedora, que atende crianças e adolescentes, ganhou nova sede em Apucarana. O alvo são adolescentes que se encontram com os direitos violados em que se faz necessário o afastamento dos pais ou responsáveis. As famílias acolhedoras recebem esses jovens e o município disponibiliza uma bolsa auxílio mensal no valor de um salário mínimo para auxiliar nas despesas da criança/adolescentes durante todo período do acolhimento.





