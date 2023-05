Da Redação

Revitalização na Praça 28 de Janeiro

Praça errada

Cortaram a praça errada. A prefeitura resolveu dividir com uma rua a praça do 28 de Janeiro, que está sendo revitalizada. Uma praça muito usada pelos moradores que usam o local para caminhadas e com bastante acesso de crianças, que agora vão dividir o espaço com carros. Já a praça do Redondo, essa sim, que deveria ser cortada ao meio, continua na mesma. Hoje, infelizmente, não oferece segurança e serve como ponto de concentração de andarilhos. A praça poderia ser aberta, cortada pela Avenida Curitiba, que daria nova vida a região da Barra Funda.

Segurança

A Câmara Municipal de Apucarana aprovou em primeiro turno a criação da Secretaria de Segurança. Os vereadores acreditam que o município terá mais segurança. Eu não acredito nisso, será mais um cabide emprego, mais um secretário ganhando mais de dez mil reais e estrutura que pouco vai conseguir fazer. Afinal, já existem na prefeitura departamentos responsáveis pelo trânsito e segurança.

