Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Eleição

Como fica a eleição, com possível afastamento de Beto Preto e Júnior? Paulo Vital será o candidato de Beto Preto e deve ter como vice Adan Lenharo, do PL. Rodolfo Mota e Lucas Leugi estarão na oposição como candidatos, juntos ou separados. Júnior da Femac deve terminar seu mandato sem participar da eleição.

continua após publicidade .

Mudança de secretariado

O prefeito Júnior da Femac fez três mudanças: no esporte, no Idepplan e na secretaria de assuntos estratégicos. A outra mudança esperada, com a troca da titular da secretaria de educação, não aconteceu. A secretária Professora Marli continua soberana e “imexível”.

Olha o trem

Quando aconteceu o acidente do ônibus da Apae com um trem em Jandaia do Sul, resultando em cinco mortes, os políticos correram na imprensa e divulgaram soluções, como cancelas, sinaleiros e redução de velocidade dos trens em área urbanas. Depois de 54 dias, nada aconteceu, já ocorreram outros acidentes e, por muito pouco, um ônibus do transporte coletivo de Apucarana não foi atingido pelo trem ao cruzar a linha. Nada foi feito até agora e os acidentes continuarão acontecendo.

Siga o TNOnline no Google News