Da Redação

Apucarana tem 94,6 mil eleitores

É muito importante Apucarana conseguir eleger um deputado estadual, com mais 90 mil votos, podemos ter cerca de 70 mil votos válidos para deputado estadual. Com 35 mil, um deputado estadual pode sair eleito de Apucarana.

continua após publicidade .

FASE BOA

O presidente Poim, conseguiu deixar redonda as finanças da Câmara Municipal de Apucarana. Com cortes de horas extras, salários com problemas, banco de horas, férias indevidas, e diárias, a economia faz a diferença.

continua após publicidade .

Poim quer regularizar toda a casa em seu mandato que termina em dezembro.

MULHER CANDIDATA

Simone Tebet (MDB), candidata a presidência, precisa das mulheres para ganhar espaço, e ser a terceira via. Hoje ela tem 11% dos votos das mulheres, e tem que subir para brigar por espaço na eleição.

A tendência com a campanha, ela consiga subir. O problema é que a eleição está polarizada entre Lula e Bolsonaro.