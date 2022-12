Da Redação

Treze dos dezoito prefeitos que integram o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região (Cisvir) estiveram reunidos (foto) na manhã desta quarta-feira na sede do órgão, em Apucarana. O encontro foi coordenado pelo atual presidente Hermes Wicthoff (PSD), prefeito de Mauá da Serra.

Na ocasião, ele fez uma prestação de contas do seu mandato, que encerra agora em dezembro, e definiu com os prefeitos a data de eleição da nova diretoria, que ficou marcada para o próximo dia 15, às 9h30, no Cisivir. Por enquanto há dois candidatos à presidência: o próprio Hermes Wicthoff, que pretende buscar a reeleição, e o prefeito de Faxinal, Ylson Álvaro Cantagallo (PSD), o Gallo. Até lá, prefeitos vão tentar um consenso para disputa de uma chapa única.

Repercussão positiva

O anúncio do projeto de revitalização da Rua Ponta Grossa, uma das mais antigas de Apucarana, teve uma repercussão muito positiva na cidade. O projeto elaborado por engenheiros do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan) propõe uma completa transformação da via comercial, no formato de um shopping Center a céu aberto. Lojistas e consumidores aprovaram a proposta, elaborada com base em pesquisa feita pelo Sebrae. O prefeito Junior da Femac (PSD) apresentou o projeto na presença do vice-governador e presidente da Fecomércio, Darci Piana (PSD). Ele confirmou que a licitação será lançada em janeiro. O investimento previsto é de R$2,3 milhões.

