Chapa pura

O sonho do deputado federal Beto Preto é ter uma chapa pura do PSD de Ratinho Júnior em Apucarana. A chapa teria Paulo Vital e Val Marques, com o apoio do governo. O slogan é simples: Quem é Beto, vota Vital e Val.

Oposição

Enquanto o vereador Lucas Leugi fiscaliza, denuncia e faz barulho na Câmara e nas redes sociais, o outro candidato da oposição, Rodolfo Mota, parece que vive na praça esperando a banda passar. Rodolfo já esta há dois anos sem mandato e sumiu, não entra em bolas divididas, nem parece que é oposição. O negócio dele é pagar outdoores com mensagens no aniversário da cidade e no Dia das Mães. Já está sendo chamado nas rodas políticas, como candidato feriadão, aquele que só trabalha duas vezes por ano.





